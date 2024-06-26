نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا ويؤكد: مذكرات الاعتقال من الجنائية الدولية بحقي وبحق غالانت ستصدر قريبا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع أن تصدر محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحقه وأخرى بحق وزير الدفاع يؤاف غالانت قريبا.

جاء ذلك خلال نقاش عقده نتنياهو مساء الثلاثاء مع وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والنائب العام غالي باهاراف ميارا، حول إمكانية موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وإصدار مذكرات الاعتقال بحقه.

وأكد نتنياهو أن المحكمة ستوافق على طلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريبا وربما قبل سفره إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة بالكونغرس في 24 يوليو.

وتابع "في الواقع، كلما ابتعدت عن التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب في 20 مايو، كلما اقتربت اللحظة التي من المفترض أن يتخذ فيها القرار".

وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت أنه ليس من المستبعد أن تصدر أوامر الاعتقال سرا لمنع أطراف من تعطيل الإجراءات.

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ووقعت 123 دولة على نظام روما الأساسي، الذي يحدد سلطات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ومن المفترض أن تنفذ هذه الدول الأمر وتعتقل أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، حيث سيكون نتنياهو مهددا بالتوقيف إذا هبطت طائرته اضطراريا في بلد موقع على نظام روما الأساسي.

وفي 20 مايو الماضي أعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وقادة في حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب.

المصدر: يديعوت أحرنوت