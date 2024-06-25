النيجر.. مقتل 20 عسكريا ومدنيا وإصابة 9 آخرين في هجوم إرهابي غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية الثلاثاء مقتل 20 جنديا ومدنيا واحدا وإصابة 9 آخرين في هجوم "إرهابي" غربي النيجر.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان بث عبر التلفزيون الوطني إن "ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة" هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم مدني وإصابة تسعة بجروح.

وأكدت الوزارة مقتل "عشرات" المهاجمين في ذات الهجوم، مؤكدة نشر تعزيزات جوية وبرية لمطاردة الفارين منهم.

وأعلنت الوزارة الحداد الوطني لثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء تنكس خلالها الأعلام، مثنية على قوات الأمن وتصميمها على مواصلة معركة الحفاظ على السيادة.

وتقع تاسيا في منطقة تيلابيري المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو حيث يشن متمردون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية، تمردا منذ عقد تقريبا.

المصدر: أ ف ب