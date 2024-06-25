RT العربية تطلق برنامجا تدريبيا لتأهيل الكوادر الإعلامية بمشاركة 7 دول عربية (صور)

أطلقت قناة RT العربية بالتعاون مع وكالة "روس سوترودنيتشستفو" برنامجا لتدريب 31 صحافيا من 7 دول عربية، وصلوا موسكو في إطار برنامج "الجيل الجديد".

وسيخضع الصحافيون المشاركون من الجزائر واليمن والسودان والمغرب والعراق ولبنان وفلسطين، لفترة تدريب في قناة RT العربية، حيث سيتعرفون خلالها على عمل القناة بأكملها، كما سيحضرون دروسا رئيسية يقدمها موظفو القناة الناطقة باللغة العربية.

وسيتم تخصيص دروس عملية للعمل في الكادر ومهارات التحرير والمونتاج، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة.

حضر افتتاح البرنامج نائب رئيس RT العربية أليكسي سولوماتين، ورئيس الموقع باللغة العربية في RT مازن يوسف، ورئيس قسم الشبكات الاجتماعية وقسم RT Online نوفان هلسة، ورئيس قسم المراسلين أحمدو الشريف المختار والمنتجة التنفيذية لقناة RT العربية أوريكا شافتيكوفا.

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وتحدث الزملاء من قناة RT العربية في الافتتاح عن التدريب العملي في المقر الرئيسي للصحافيين عما ينتظر الصحفيين الذين يأتون للتدريب، وما هي المهارات التي يمكنهم إتقانها وكيف يمكنهم تطبيقها بعد ذلك.

وبعد الافتتاح الرسمي للتدريب، تم عرض استوديوهات القناة وقسم الإنتاج والأقسام الأخرى في قناة RT للمشاركين في البرنامج.

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الجدير ذكره أن هذه هي المرة الرابعة التي تستقطب فيها قناة RT العربية ووكالة "روس سوترودنيتشستفو" الصحافيين الأجانب إلى روسيا.

قناة RT العربية بالتعاون مع الوكالة الروسية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمقيمين بالخارج والتعاون الإنساني الدولي "روس سوترودنيتشستفو" تدعو صحافيين أجانب إلى روسيا للمرة الرابعة، حيث دعت العام الماضي زملاء من مصر وسوريا إلى مقر "RT العربية"، وفي عام 2022 حضر متخصصون سوريون، أما العام الجاري فإن نحو نصف المشاركين في البرنامج هم صحافيون من الشركاء الإعلاميين لقناة RT العربية.

المصدر: RT