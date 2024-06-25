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أوربان: هنغاريا لن تعرقل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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أوربان: هنغاريا لن تعرقل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
AP
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انتقد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا حول انضمامها إلى الاتحاد، مؤكدا أنه لن يعرقل ذلك.

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ونقلت صحيفة Tagesschau عن تصريح أوربان قوله: "لا توافق هنغاريا على عملية الانضمام لكننا لا نعرقلها ونؤيد إطلاق المفاوضات".

وأضاف أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي عملية ذات دوافع سياسية، محذرا من ضرورة التفكير في تداعيات محتملة لقبول عضوية دولة تقع في حالة حرب ولا تزال حدودها غير محددة.

وأعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا في 25 يونيو الجاري في لوكسمبورغ.

ولا يعني بدء هذه المفاوضات بالضرورة أن الدول المرشحة للعضوية ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لا تلزم هذه الخطوة بروكسل بأي شيء.

المصدر: Tagesschau

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