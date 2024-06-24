لابيد مهاجما نتنياهو: في عهدك إيران هاجمتنا وإرثك سيرتبط فقط بـ 7 أكتوبر

هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الاثنين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشيرا إلى أن كل ما يفعله هو محاولة تحميل الجيش أو الشاباك الذنب في حصول هجوم 7 أكتوبر.

وقال لابيد في حسابه على منصة "إكس": "سيدي رئيس الوزراء، الشيء المدهش هو كونك لم تفهم أنك لم تفعل شيئا. لن يتبقى منك شيء. سيذكر منك شيء واحد فقط – وهو يوم السبت 7 أكتوبر".

وأضاف: "كل محاولاتك هي لإلقاء اللوم، كل محاولاتك هي لإلقاء المسؤولية على من هم تابعون لك. كل الافتراءات على الجيش الإسرائيلي، وعلى الشاباك، لا يوجد زعيم واحد في العالم سيبقى في منصبه 24 ساعة، لا أحد سيستمر بعد الثامن من أكتوبر دون أن يتحمل المسؤولية ويحني رأسه ويطلب المغفرة ويغادر. أنت فقط فعلت ذلك. فشل بعده فشل ما يجعل الوضع أكثر سوءا".

وتابع رئيس المعارضة: "كل ما قلته جاء بالعكس، قلت سيتم ردع حماس ولن تهاجم. أعلم أنك تريد منا أن ننسى ذلك، لكننا لن نفعل ذلك. لقد قلتها هنا على المنصة، وقلتها أمام مجموعتك من المتملقين على القناة 14، وقلتها في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، لقد رأينا أنا وأنت نفس المواد الاستخباراتية تماما، ورأينا نفس التحذيرات تماما، لكنك لم ترغب في الاستماع إليها. لقد كنت مشغولا للغاية بمحاولة تدمير النظام القانوني".

وأضاف: ""هنا في الكنيست، في الأروقة، كان أبطال جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان يتجولون ويتوسلون إليك التوقف. لم تكن تريد أن تسمع منهم".

وتابع لابيد: "قلت: سأهزم إيران. وفي عهدك، هاجمنا الإيرانيون للمرة الأولى. بالطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والباليستية، كان عليك أن تستجدي الأمريكيين ليأتوا لحمايتك. لقد اختبأت في ملجأ نووي لملياردير أجنبي بينما كانوا يطلقون النار على المواطنين الإسرائيليين".

وشدد رئيس المعارضة على أنه "لن يكون لك إرث إلا هذا الدمار. كل ما سيبقى منك سطران في كتب التاريخ. وسيكتب: في عهده عانى الشعب اليهودي من أفظع مذبحة منذ المحرقة، ورفض تحمل المسؤولية حتى تتم إقالته. هذا كل ما ستتم كتابته".

واختتم لابيد كلامه قائلا: "أنت فقط مخطئ مرة أخرى. ليس لديك الوقت.. انتهى وقتك. حكومتكم المتطرفة والمختلطة تنهار تحت أقدامكم. الأرض تحترق. الحكومة المقبلة لن تكون حكومة يسار ولن تكون حكومة يمين، بل ستكون حكومة العقلاء. حكومة الأعراف. حكومة الاعتدال".

المصدر: RT