تقرير: عائلة نتنياهو طلبت الحصول على حراسة الشاباك لمدى الحياة

طالبت عائلة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من اللجنة الاستشارية بأن لا يحصل هو فقط على حراسة الشاباك لمدى الحياة، إنما العائلة أيضا، والتي تشمل زوجته سارة ونجليه يائير وأفنير.

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وذكر موقع "واللا" العبري أن جلسة نقاش للتصديق على هذا الطلب عقدت في 9 يونيو، وتقرر في نهايتها عدم نقاش الطلب "في هذا الوقت".

كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حراسة يائير، نجل نتنياهو، من قبل حراس جهاز "الشاباك"، من قبل وحدة حراسة الشخصيات (730)، وفي حراسة سارة نتنياهو من قبل "الشاباك"، رغم أن ممثل الشاباك في النقاش قال إنه "لا يوجد مبرر عملياتي لذلك".

وعقب ديوان رئيس الحكومة على ذلك بالقول:"كالعادة، منشورات كاسبيت (صحافي إسرائيلي) مليئة بالأكاذيب حول عائلة نتنياهو ورئيس الحكومة".

المصدر: "i24"