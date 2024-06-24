مصرع أكثر من 20 شخصا في مصنع بكوريا الجنوبية

أفادت وكالة "يونهاب" بالعثور على أكثر من 20 جثة في مصنع للبطاريات بمدينة هواسونغ الكورية الجنوبية حيث اندلع حريق في وقت سابق من اليوم.

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وأضافت الوكالة أن الحريق اندلع في الساعة 10:31 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي في موقع إنتاج شركة "أريسيل" في مدينة هواسونغ الواقعة على بعد 50 كلم جنوب غرب العاصمة الكورية الجنوبية سيئول. وكان المبنى الثالث للمصنع حيث وقع الحريق مستخدما لتخزين أكثر من 35 ألف بطارية ليثيوم جاهزة. ولم يتم إخماد الحريق إلا بعد 4.5 ساعات، وبعد ذلك بدأ رجال الإنقاذ عملية البحث، وعثروا على أكثر من 20 جثة في مكان الحادث.

وفي وقت سابق ذكرت خدمة الإطفاء المحلية أنه بعد ورود تقارير عن اندلاع الحريق في المصنع فقد الاتصال مع 23 موظفا فيه من بينهم 20 مواطنا أجنبيا ومواطنين كوريين جنوبيين.

من جهتها أضافت السلطات المحلية أنه تم إجلاء جميع العاملين في الطابق الأول من المبنى الثالث، بينما لم يتمكن معظم العاملين في الطابق الثاني من الهروب.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بمصرع شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة و4 أشخاص بجروح طفيفة.

في المجموع كان 67 شخصا يعملون في المبنى الذي وقع فيه الحريق.

المصدر: يونهاب