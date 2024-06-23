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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة شمال البلاد أطلقت من لبنان (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة شمال البلاد أطلقت من لبنان (فيديو)
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أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة بدون طيار شمال البلاد صباح اليوم الأحد أطلقت من لبنان.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بعد سماع صفارات الإنذار صباح اليوم بشأن تسلل طائرة معادية في شمال إسرائيل قادمة من لبنان وسقوطها في منطقة بيت هليل.. حيث أطلق الجيش صاروخا اعتراضيا".

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وبحسب البيان، لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الهجوم.

وأضاف البيان أنه مساء أمس السبت، ضرب الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى عسكريا وموقع مراقبة تابعا "لحزب الله" في منطقة كفركلا ومنطقة الطيبة.

المصدر: وزارة الدفاع الإسرائيلية 

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