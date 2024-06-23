مسؤول روسي: الغرب يخشى النظام العالمي الجديد

أكد ممثل جمهورية القرم لدى الرئيس الروسي غيورغي مرادوف أن الغرب يخشى تشكّل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، ويفعل كل ما بوسعه لتشويه صورة الدول الداعمة لهذا النظام.

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وقال: "يخشى الغرب بقيادة الولايات المتحدة تشكل نظام عالمي جديد عادل ومتساوى ومتعدد المراكز، ولذلك يحاول تشويه صورة البلدان التي تتمسك بهذه الاستراتيجية بأنواع مختلفة من الأساليب المضللة و"مبادرات السلام" كمؤتمر سويسرا حول أوكرانيا".

وأعرب عن ثقته بأن الولايات المتحدة تسعى اليوم لعرقلة اتحاد القوى التي تهتم بتشكيل أغلبية عالمية تمنع الغرب من مواصلة هيمنته.

وأضاف: "يمكن رؤية هذه الخطط بوضوح في الوثائق التي تعرض للتوقيع في مؤتمرات يبادرها إليها الغرب. فمثلا، يعود سبب مطالبة إعادة محطة زابوروجيه النووية إلى سيطرة كييف والتهديد بقصفها لتخويف الأوروربيين بتلوث نووي محتمل".

وأجري مؤتمر سويسرا يومي 15 و16 يونيو الجاري، ودعا في بيانه إلى إعادة محطة زابوروجيه النووية إلى كييف وتحرير روسيا حركة الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف وتبادل جميع الأسرى.

وبين 91 دولة مشاركة في المؤتمر 76 أيدت هذ البيان المشترك.

المصدر: نوفوستي