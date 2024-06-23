أوربان: هنغاريا تؤيد إنهاء الصراع في أوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان انتهاء الصراع في أوكرانيا من بين أهم النقاط في رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تبدأ في مطلع يوليو المقبل.

وقال أوربان في مقابلة مع شبكة "فونكي" الإعلامية ردا على سؤال عما يجب أن تتوقعه أوروبا من الرئاسة الهنغارية: "أهم النقاط: نريد زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي. ونحن نؤيد إنهاء الحرب ويجب حل مشكلة الهجرة".

وأضاف رئيس الوزراء: "بالإضافة إلى ذلك، نريد التأكد من أنه في ما يتعلق بمسألة توسيع الاتحاد الأوروبي، هناك تقدم نحو غرب البلقان".

وتطرق أوربان إلى قضية الهجرة بمزيد من التفصيل. وأشار إلى أن هنغاريا أنشأت خطة لمعالجة طلبات اللجوء خارج البلاد.

وقال: "إذا أراد المهاجرون القدوم إلى هنغاريا، فعليهم أولا التوجه إلى السفارة الهنغارية على سبيل المثال في العاصمة الصربية بلغراد، وسيتم فحص جميع الوثائق هناك. ولن يتمكن المهاجرون من الدخول إلا إذا أعطت السلطات الهنغارية الضوء الأخضر، وإلا فلن يتمكنوا من ذلك".

وأشار إلى أنه يرحب بمحاولات المستشار الألماني أولاف شولتس لإيجاد سبل لحل مشكلة الهجرة، بما في ذلك من خلال النظر في الطلبات خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان إنه في ذروة أزمة الهجرة في عام 2015، قام شخصيا بزيارة محطة السكك الحديد الرئيسية في بودابست، حيث كان المهاجرون يصلون بأعداد كبيرة.

وأضاف: "سرعان ما أصبح واضحا بالنسبة لي أن المفهوم الاجتماعي الذي لاحظته بين اللاجئين يمثل خطرا كبيرا جدا على المواطنين الهنغاريين"، وقال على وجه الخصوص، إن "من الواضح أنهم لا يدعمون المساواة في الحقوق للمرأة".

وقال أوربان: "لقد دافع المهاجرون عن الأشياء التي اعتبرتها خطرا على هنغاريا"، ويعتقد أنه كان على حق في تحذيراته قبل تسع سنوات بشأن تطور وضع الهجرة في أوروبا.

المصدر: RT