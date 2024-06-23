أحزاب ألمانية: على الأوكرانيين العمل أو العودة من حيث أتوا

قال زعيم المجموعة الإقليمية لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البرلمان الألماني إن الحصول على وظيفة يجب أن يصبح شرطا إلزاميا للأوكرانيين للبقاء في ألمانيا، وإلا فيجب عليهم العودة.

ونقلت صحيفة "بيلد" عن زعيم المجموعة الإقليمية لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ألكسندر دوبرينت، قوله: "نحتاج إلى التزامات أكثر صرامة تجاه طالبي اللجوء في ما يتعلق بالعمل".

وأشار دوبرينت إلى أنه "بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب، يجب تطبيق مبدأ: اذهب إلى العمل في ألمانيا أو عد إلى المناطق الآمنة في غرب أوكرانيا".

واضاف أن المدفوعات المقدمة للاجئين الأوكرانيين من ولاية بورغيرغيلد الألمانية (المزايا المدنية) كانت تهدف إلى اتخاذ إجراء فوري، بدأ منذ فترة طويلة في إبطاء اندماج الأوكرانيين في سوق العمل.

وأوضح النائب أن "الكثيرين يعيشون على الإعانات بدلا من البحث عن وظيفة".

هذا وقد دعا العديد من السياسيين البارزين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في الفترة الأخيرة إلى التوقف عن دفع المزايا المدنية للأوكرانيين.

المصدر: تاس