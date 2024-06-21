قوة إسرائيلية تغتال فلسطينيين في قلقيلية شمالي الضفة الغربية (فيديو)

ذكرت مواقع فلسطينية أن قوة إسرائيلية اغتالت شابين فلسطينيين وسط مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية وفق وكالة "معا" إن شابين قتلا إثر تعرضهما لإطلاق النار في مدينة قلقيلية، ولم تعلن بعد هويتهما.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر القوة الخاصة تسللوا إلى المدينة وفاجأوا راكبي السيارة بوابل من الرصاص، مما أوقع عددا من الإصابات.

وصادر الجيش الإسرائيلي المركبة وسحبها باتجاه المعبر بعد تنفيذ عملية الاغتيال.

ودفعت القوات الإسرائيلية على الفور بتعزيزات عسكرية إلى المدينة عبر مدخلها الشرقي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الإسرائيلية وعلى رأسها وحدة "جدعونيم" التابعة للشرطة، اغتالت "مطلوبين" اثنين في مدينة قلقيلية.

المصدر: معا