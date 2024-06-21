شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد المنشقّين بمشاكل "غير متوقعة"

توعدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي المنشقين الذين يطلقون على البلاد المنشورات الدعائية بالبالونات من كوريا الجنوبية، "بتعرضهم لمشاكل لا يتوقعونها".

وفي بيان لها نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: "سيدين المواطنون في كوريا الشمالية هؤلاء الحثالة. وبما أنهم فعلوا مرة أخرى ما طلب منهم بوضوح عدم القيام به، فمن الطبيعي أن تحدث أشياء لم يكن ينبغي القيام بها".

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة "يونهاب"، أن منظمة المنشقين الكوريين الشماليين الذين يعيشون في كوريا الجنوبية أطلقوا مساء أمس مرة أخرى 20 بالونا كبيرا تحتوي على 300 ألف منشور ومحركات أقراص فلاش USB وأوراق نقدية بقيمة دولار واحد باتجاه أراضي كوريا الشمالية.

وذكرت المنشورات أن الموطن الوحيد للأمة الكورية البالغ عددها 80 مليون نسمة هو جمهورية كوريا (الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية) وأنها تحب شعب كوريا الشمالية.

وقالت كيم يو جونغ، إن "النفايات الورقية والأشياء القذرة" تناثرت مرة أخرى في المناطق المتاخمة لـ "حدود كوريا الديمقراطية"، وأشارت إلى أن إرسال منشورات دعائية "عبر حدود ولايتنا" تم من قبل "منشقين حثالة بغيضين" لم يخفوا حقيقة إرسال وتوزيع بيان مماثل في وسائل الإعلام.

في الوقت نفسه، وبحسب شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فقد تم العثور على "أشياء قذرة" في الحقول الزراعية التي غمرتها المياه، وعلى ضفاف الخزانات، وفي البساتين، وقد تكون موجودة في أماكن أخرى.

المصدر: نوفوستي