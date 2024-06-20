زيلينسكي يعلن العمل على تحويل أوكرانيا إلى الطاقة الشمسية

أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستعتمد خيارات الطاقة البديلة وعلى رأسها الطاقة الشمسية، على خلفية الخسارة الكبيرة في قطاع توليد الكهرباء في عموم البلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة نشرها عبر قناته على "تلغرام": "لقد صدرت تعليمات للحكومة بتقديم برنامج على الفور لتحفيز تركيب محطات توليد الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في أوكرانيا، وهو البرنامج الأكثر ملاءمة. الخطة واضحة لاستكمال جميع الهياكل الوقائية لقطاع الطاقة، ويوجد لكل منشأة موعد نهائي واضح لإنجاز العمل، ويجب على المنفذين على كل مستوى الإسراع في عملهم".

وسبق أن أشار رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في 7 يونيو الماضي، إلى أن أكثر من 70% من محطات التدفئة في البلاد كانت معطلة. في الوقت نفسه، أفاد المدير العام لشركة الطاقة الأوكرانية DTEK مكسيم تيمشينكو، بأن الشركة فقدت حوالي 86% من قدرتها على توليد الطاقة.

كما أمر زيلينسكي بتوفير مصادر بديلة لإمدادات الطاقة في جميع المرافق العامة والإدارية، بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية الحيوية. ووعد بأن تعمل السلطات على توليد طاقة جديدة وقدرات طاقة لامركزية.

وفي 22 مارس الماضي، أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية تعرض نظام الطاقة الأوكراني لأكبر هجوم في الآونة الأخيرة. وأفاد المدير العام لشركة "أوكرغيدرو إنيرغيو" إيغور سيروتا، بأن أوكرانيا فقدت حوالي 20% من قدرتها التنظيمية بسبب الأضرار التي لحقت بمحطة دنيبر للطاقة الكهرومائية، الواقعة في مدينة زابوروجيه، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقا للمدير العام لشركة "Yasno"، وهي جزء من شركة DTEK للطاقة، سيرغي كوفالينكو، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنظام الطاقة في البلاد، قد يكون هناك نقص في الكهرباء بحلول الصيف.

كما أعلن عمدة مدينة خاركوف إيغور تيريخوف عن تدمير محطات الطاقة الحرارية ومحطات المحولات الفرعية.

المصدر: RT