نيبينزيا: هناك حرب تضليلية غير مسبوقة ضد روسيا

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن شركات أوكرانية وبريطانية تشن "حرب تضليل غير مسبوقة" ضد روسيا.

وقال نيبنزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس: "تشن على روسيا حرب تضليل غير مسبوقة. ويتم تنسيق تلك الأعمال الخبيثة من بريطانيا ومن قبل منظمات تتخذ من لندن مقرا لها".

وذكر نيبنزيا أسماء شركات مثل Public Relations and Communications Association وPR Network وIT Army of Ukraine، مضيفا أنه "من خلال تلك الوسائل الإعلامية يتم نشر كميات هائلة من الأخبار التضليلية والأكاذيب بشأن روسيا والعملية العسكرية الخاصة الروسية (في أوكرانيا)".

وأضاف نيبنزيا أن موسكو "ترفض الادعاء بأنها تساعد في الأنشطة الخبيثة في المجال الإعلامي"، مؤكدا أن روسيا تدعو إلى "منع عسكرته وبدأت بعرض خطوات محددة في هذا الاتجاه قبل فترة طويلة من اعتراف الغرب بوجود هذه المخاطر".

المصدر: نوفوستي