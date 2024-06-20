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بريطانيا.. استقالة رئيس الحملة الانتخابية لحزب المحافظين بسبب تورط زوجته في مراهنات القمار

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بريطانيا.. استقالة رئيس الحملة الانتخابية لحزب المحافظين بسبب تورط زوجته في مراهنات القمار
AFP
لندن
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استقال رئيس الحملة الانتخابية لحزب المحافظين البريطاني توني لي قبل أسبوعين على الانتخابات، بعد ثبوت تورط زوجته في مراهنات القمار.

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لجنة المقامرة البريطانية تحقق في مراهنات على موعد الانتخابات
لجنة المقامرة البريطانية تحقق في مراهنات على موعد الانتخابات

وكانت لجنة المقامرة البريطانية قد كشفت عن مراهنات قام بها نواب عن حزب المحافظين بمن فيهم الحارس الشخصي لسوناك على موعد الانتخابات.

ويسمح وكلاء المراهنات البريطانيون بالمراهنة على السياسة خصوصا خلال فترة الانتخابات لكن الرهان بمعرفة داخلية مسبقة يعتبر جريمة.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعرب مايكل غوف أحد كبار المشرعين في حزب المحافظين البريطاني عن دهشته "لاستخدام معلومات داخلية للمراهنة على موعد الانتخابات البريطانية".

المصدر: RT

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