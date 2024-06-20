خبير: ستولتنبرغ يوهم أوكرانيا بإمكانية انضمامها لـ"الناتو"

استبعد البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر أن يوافق الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ على انضمام أوكرانيا للحلف، مشيرا إلى تشكيك الأخير في احتمال "انتصار" أوكرانيا.

وأضاف ميرشايمر عبر قناة Judging Freedom على يوتيوب: "لا أعتقد أن ستولتنبرغ يؤمن بانتصار أوكرانيا في هذه الحرب وأن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف الأطلسي".

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ولفت لميرشايمر إلى أن تصريح ستولتنبرغ حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الحلف "بعد النصر"، يمثل "إشارة للأوكرانيين إلى أنهم لن ينضموا أبدا إلى الحلف".

ولفت إلى أن "الناتو" يواصل إيهام أوكرانيا بإمكانية ضمّها، لأن ذلك "جزء مهم من الصورة الإعلامية للغرب".

المصدر: نوفوستي