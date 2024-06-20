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ستولتنبيرغ: تحديث القدرات النووية لحلف الناتو لا يرتبط بالقرارات الروسية

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ستولتنبيرغ: تحديث القدرات النووية لحلف الناتو لا يرتبط بالقرارات الروسية
AFP
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ إن تحديث القدرات النووية للحلف شأن مستقل ولا يرتبط بأي حال من الأحوال بالقرارات الأخيرة لروسيا، وقد تم التخطيط له منذ فترة طويلة.

وأوضح: "لقد كان حلف الناتو، وسيظل تحالفا نوويا.. لدينا رادع نووي فعال وموثوق، وأسلحة نووية، وكانت لدينا هذه القدرة لسنوات عديدة، ونحن الآن بصدد تحديثها، لكن هذا كان مخططا له منذ فترة طويلة".

وأضاف: "منذ وقت مضى، لم يكن هذا ردا على أي قرارات محددة من الجانب الروسي".

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هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن هناك "عنصر تهديد" في تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ بشأن إمكانية وضع مزيد من الرؤوس النووية في وضع الجاهزية القتالية، فيما يتبع الناتو "نهجا عدوانيا واستفزازيا وغير مسؤول بشكل متزايد تجاه روسيا".

كما أشار إلى أن روسيا "تتعامل بمسؤولية كبيرة" مع مسألة إدخال تعديلات على عقيدتها النووية.

بدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بيان ستولتنبرغ بأنه "لا يمثل شيئا غير تصعيد آخر للتوتر".

المصدر: نوفوستي 

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