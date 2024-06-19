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غينيا بيساو تغلق الحدود مع السنغال على خلفية الاشتباكات بسبب خلاف على مسجد

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غينيا بيساو تغلق الحدود مع السنغال على خلفية الاشتباكات بسبب خلاف على مسجد
AFP SAMBA BALDE
رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو
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أعلن رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو عن إغلاق جزئي لحدود بلاده مع السنغال على خلفية الاشتباكات التي أسفر عنها نزاع بين جماعتين مسلمتين في جنوب السنغال بشأن مسجد محلي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئيس إمبالو قوله: "اتخذت القرار بإغلاق هذا الجزء من الحدود فورا لمنع أي تصعيد للعنف. وتؤمن القوات الأمنية لبلادي تنفيذ هذا الإجراء بدقة".

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ويشار إلى أن طول الحدود بين غينيا بيساو والسنغال تبلغ نحو 300 كلم.

واندلعت في جنوب السنغال اشتباكات أثناء عيد الأضحى من يوم الاثنين الماضي، حيث تتنازع جماعتان على المسجد المحلي في مدينة غوناس على بعد عدة كيلومترات عن الحدود مع غينيا بيساو.

وحسب معطيات وزارة الداخلية في السنغال، أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيل ونحو 20 جريحا.

المصدر: فرانس برس

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