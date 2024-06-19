نزل "السبيل" يستقبل مهاجرين مسلمين في المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة

ينتظر مواطنون من دول إسلامية كالجزائر وسوريا واليمن وأفغانستان إضافة إلى مواطني دول أمريكا اللاتينية الحصول على وضع لاجئ في الولايات المتحدة في نزل في "تيخوانا" شمال غرب المكسيك.

وتعكس الأرقام الانتماءات المختلفة لطالبي اللجوء، فقد كان 1.39 مليون شخص عبروا المكسيك بين يناير وأيار ينتمون إلى 177 جنسية وفقا للأرقام الرسمية.

لكن ما يجمع نزلاء "السبيل" الذين يروون قصصا مختلفة باختلاف اللغات التي يتحدثونها، هو ممارسة شعائر الإسلام.

ونزل "السبيل" هو الوحيد الذي يضم مسجدا بين ملاجئ تيخوانا العديدة.

وبالإضافة إلى توفير مكان للصلاة والتواصل الثقافي، يأخذ النزل على عاتقه توفير السكن والطعام وهي أمور يعجز العديد من المهاجرين عن تحمل تكاليفها.

وتقول المسؤولة عن تأسيس النزل عام 2022 سونيا غارسيا وهي مكسيكية اعتنقت الإسلام بعد زواجها من مسلم: "للمسلمين منزل في تيخوانا".

وتوضح أن النزل قادر على استقبال ما يصل إلى 200 شخص يوفر لهم مكانا للصلاة والطعام الحلال، مشيرة إلى أنها فوجئت بوصول مهاجرين من دول لم تسمع عنها من قبل مثل أوزبكستان.

ويستقطب النزل لاجئين سياسيين وفارين من النزاعات وتتراوح مدة الإقامة فيه من سبعة أيام إلى سبعة أشهر.

جدير بالذكر أنه وفي الإحصائيات الأمريكية يصنف المهاجرون المسلمون ضمن فئة "آخرون" بسبب أعدادهم المحدودة مقارنة مع مواطني دول أمريكا اللاتينية والهند.

طرقات محفوفة بالمخاطر

وسلك العديد من المهاجرين المسلمين من الشرق الأوسط طرقات محفوفة بالمخاطر أوصلتهم إلى أمريكا الجنوبية والوسطى، أما الأفضل حالا فتوجهوا إلى المكسيك في رحلة جوية مباشرة.

ويقول يوسف رهنالي الجزائري البالغ من العمر 31 عاما الذي مر عبر الإكوادور قبل المرور في سبع دول للوصول إلى المكسيك: "بالنسبة لي الذهاب إلى أوروبا صعب، لأنك تحتاج إلى تأشيرة".

ويضيف يوسف رهنالي أنه اختار الولايات المتحدة "لأنها بلد يستقبل الجميع".

أما فناه أحمدي الصحافي الأفغاني البالغ من العمر 29 عاما، فقد توجه أولا إلى إيران حيث حصل على تأشيرة إنسانية لدخول البرازيل بعد "فترة طويلة" من الانتظار.

يقول "بعد ذلك عبرت تسعة إلى عشرة بلدان للوصول إلى المكسيك. هناك الكثير من العقبات لكن كل هذه المشاكل أصبحت ورائي، واليوم أنا هنا".

ملف الهجرة وحملة الانتخابات الرئاسية

وملف الهجرة في صلب حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الخامس من نوفبمر.

ومطلع يونيو وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن المرشح لولاية ثانية، مرسوما يمنع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأمريكية بطريقة غير شرعية من الاستفادة من حق اللجوء عندما يتجاوز عددهم 2500 يوميا على مدى سبعة أيام متتالية.

كما أعلن الرئيس الديمقراطي الثلاثاء إجراءات لتسوية الأوضاع قد يستفيد منها آلاف الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة، وهي تدابير دانها خصمه الجمهوري دونالد ترامب على الفور.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "يمكن ضمان أمن الحدود مع المكسيك وتوفير سبل قانونية للهجرة".

من المهم الإشارة إلى أنه وفي 2023 أوقفت الولايات المتحدة 2.4 مليون شخص دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة وهو رقم قياسي.

المصدر: أ ف ب