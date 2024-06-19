أستانا مستعدة للمشاركة في التحقيق في محاولة اغتيال ناشط كازاخستاني معارض في كييف

أعرب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف عن استعداد سلطات بلاده للانضمام إلى التحقيق في محاولة اغتيال المدون المعارض الكازاخستاني أيدوس صادقوف التي وقعت في كييف أمس الثلاثاء.

وقال توكايف في بيان نشرته خدمته الصحفية اليوم الأربعاء: "لقد سلكت كازاخستان مسارا نحو تعزيز سيادة القانون، وأنتم تعلمون موقفي المبدئي: يجب أن يسود القانون والنظام في البلاد.. وهذا هو المنظار الذي يجب النظر من خلاله إلى الجريمة التي استهدفت المواطن الكازاخستاني أيدوس صادقوف في كييف".

وذكر توكاييف أنه أصدرت تعليمات لوزارة الخارجية ووكالات إنفاذ القانون بإرسال استفسارات رسمية بشأن الحادث، مضيفا أن سلطات كازاخستان مستعدة إذا لزم الأمر للانضمام إلى التحقيق للمساعدة على كشف الحقيقة".

ووفقا لمكتب المدعي العام في أوكرانيا، نجا صادقوف من محاولة الاغتيال، لكنه يبقى في حالة الخطر بعد تعرضه لجراحة.

وروت ناتاليا زوجة أيدوس أن مجهولا اقترب من سيارة متوقفة كانت بداخلها مع زوجها، وأطلق النار على أيدوس.

وكان صادقوف ينشر عبر قناته على موقع "يوتيوب" مقاطع فيديو تنتقد السلطات الكازاخستانية. وأيد الاحتجاجات التي عمت كازاخستان في يناير 2022 وأدت إلى إرسال قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى البلاد آنذاك.

وفي أكتوبر 2023، أدرجت الداخلية الكازاخستانية صادقوف، الذي يقيم مع زوجته في كييف بصفة لاجئ منذ العام 2014، في قائمة المطلوبين بتهمة "التحريض على الكراهية الاجتماعية أو القومية أو القبلية أو الطبقية أو الدينية".

المصدر: وكالات