فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة عقب المفاوضات في بيونغ يانغ.

إقرأ المزيد

ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية وأشار إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ لسنوات عديدة قادمة.

ومن المتوقع أن يدلي الرئيسان ببيانات لوسائل الإعلام حول بنود الوثيقة.

واستمرت المحادثات بين بوتين وكيم جونغ أون حوالي ساعة ونصف بمشاركة الوفود وحوالي ساعتين في شكل فردي.

يذكر أن برنامج زيارة بوتين لكوريا الشمالية مكثف، وسيعقد الجزء الرئيسي منه اليوم الأربعاء 19 يونيو، ومن المقرر أن تتم المباحثات على مستويات وبأشكال مختلفة، بما في ذلك في شكل موسع، وكذلك اتصالات غير رسمية بين القادة.

المصدر: RT