نفوق دب في حادث دهس قرب مبنى البنتاغون في أرلينغتون (فيديو)

ذكرت قناة "فوكس 5 " الأمريكية نقلا عن شرطة ولاية فيرجينيا أن دبا نفق بعد أن دهسته سيارة بالقرب من مبنى البنتاغون.

وبحسب القناة دهس الدب خلال محاولته عبور طريق سريع مزدحم بين مبنى وزارة الدفاع الأمريكية والمناطق السكنية في أرلينغتون، إحدى ضواحي العاصمة واشنطن، يوم السبت.

وذكرت الشرطة أنها تلقت اتصالا بعد ظهر الـ 15 يونيو من سائق رأى دبا ميتا على جانب الطريق I-395 شمالا بالقرب من المخرج 8C.

وعندما وصل ضابط الشرطة إلى الموقع أكد أن الدب كان ميتا واتصل بقسم السيطرة على الحيوانات في مقاطعة أرلينغتون للاستجابة وإزالة الجثة.

إقرأ المزيد

وفي الساعة 5:48 مساء من يوم السبت، تلقت شرطة الولاية اتصالا آخر من رجل قال إنه اصطدم بالدب في وقت سابق من اليوم لكنه لم يتوقف لأنه كان يشعر بتوعك.

ولم يصب الرجل في الحادث وبحسب الشرطة لن يتم توجيه أي تهم ضده في الحادث.

المصدر: fox 5