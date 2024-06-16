مصدر كوري جنوبي: الجيش الشمالي يقوم بأنشطة بناء غير مبررة داخل المنطقة منزوعة السلاح

أفاد مصدر عسكري كوري جنوبي بأن الجيش الكوري الشمالي يقوم بأنشطة بناء غير مبررة داخل المنطقة منزوعة السلاح (DMZ) التي تفصل بين الكوريتين.

وأضاف المصدر: "في الآونة الأخيرة، قام الجيش الكوري الشمالي ببناء الجدران وحفر الأرض وبناء الطرق في بعض المناطق بين خط ترسيم الحدود العسكرية (MDL) وخط الحد الشمالي في المنطقة المنزوعة السلاح".

وأردف أنه من "غير الواضح ما إذا كانت هذه الأنشطة تشير إلى نية لبناء جدار طويل في شمال خط ترسيم الحدود العسكرية أو مجرد إنشاء هياكل دفاعية في نقاط محددة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر نحو 20 جنديا كوريا شماليا الحدود البرية بين الكوريتين لفترة وجيزة قبل العودة إلى الجانب الشمالي بعد أن أطلق الجيش الجنوبي طلقات تحذيرية وسط تصاعد التوترات بشأن حملة بيونغ يانغ للبالونات التي تحمل القمامة وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

وحسب الوكالة "يتوقع مراقبون عسكريون أن يكون الحادث مرتبطا ببناء الجدار الشمالي، وفي وقت عبور الحدود، كان الجنود الكوريون الشماليون يحملون أدوات العمل، مثل الفؤوس والمجارف".

ويقسم خط ترسيم الحدود العسكرية أفقيا المنطقة المنزوعة السلاح، التي كانت بمثابة منطقة عازلة بين الكوريتين منذ انتهاء الحرب الكورية (1950-1953).

المصدر: "يونهاب"