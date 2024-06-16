الرئيس الكوبي يزور فرقاطة وغواصة روسيتين في ميناء هافانا (صور)

صرح الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بأنه زار يوم السبت الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" والغواصة "قازان" الروسيتين الراسيتين حاليا في ميناء هافانا.

وكتب دياز كانيل في منشور عبر منصة "إكس": "لقد اطلعنا اليوم على الفرقاطة "الأميرال جورشكوف" من الداخل وصعدنا على سطح الغواصة "قازان"، هما من القطع البحرية التابعة للأسطول الروسي الموجودة في ميناء هافانا في زيارة رسمية".

وأضاف: "أمسية مثيرة وممتعة، حتى تحت المطر المتواصل، مرحباً بكم أيها الأصدقاء من روسيا".

Recorrimos hoy el interior de la fragata Almirante Gorshkov y la cubierta del submarino Kazán, navíos de la Armada de Rusia, que cumplen visita oficial en el puerto de #LaHabana.



Impresionante y agradable tarde, incluso bajo la persistente lluvia. Bienvenidos, amigos de #Rusia. pic.twitter.com/kvshSRQg8w — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 16, 2024

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وكانت مجموعة بحرية هجومية تابعة للأسطول الشمالي الروسي، تضم الغواصة النووية "قازان"، والفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمدادات "الأكاديمي باشين"، وقاطرة الإنقاذ "نيكولاي تشيكر"، وصلت إلى ميناء هافانا الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية تستغرق حتى الاثنين 17 يونيو.

وتحولت زيارة السفن الروسية إلى هافانا إلى نوع من "الحفل الشعبي" بالنسبة للسكان المحليين، الذين اعتبروها إشارة تضامن واضحة.

وكان أهالي العاصمة الكوبية يتجمعون خلال الأيام الماضية أمام رصيف سييرا مايسترا لمشاهدة السفن الحربية الروسية، كما اصطف المئات في طوابير للصعود على متن فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" في زيارات أثارت إعجاب الكبار والصغار.

المصدر: RT