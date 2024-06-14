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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 11 قطعة جوية مسيرة انطلقت من لبنان

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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 11 قطعة جوية مسيرة انطلقت من لبنان
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال الساعات الـ72 الأخيرة تم اعتراض 11 قطعة جوية مسيرة من أصل 16 أطلقها حزب الله" من لبنان.

وقال في بيان: "خلال الساعات الـ72 الأخيرة أطلق حزب الله 16 قطعة جوية معادية نحو الأراضي الإسرائيلية حيث نجحت أنظمة الدفاع الجوي والطائرات الحربية في اعتراض 11 قطعة جوية مسيرة معادية بنجاح".

وشدد على أن "سلاح الجو يعمل على إحباط مخططات الإرهاب المتنوعة كجزء من مهمة الدفاع عن سماء الدولة وذلك من خلال الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الجوي ومنظومة المراقبة الجوية وسيواصل العمل من أجل حماية حدود إسرائيل على مدار الساعة".

المصدر: RT

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