بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 11 قطعة جوية مسيرة انطلقت من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال الساعات الـ72 الأخيرة تم اعتراض 11 قطعة جوية مسيرة من أصل 16 أطلقها حزب الله" من لبنان.

وقال في بيان: "خلال الساعات الـ72 الأخيرة أطلق حزب الله 16 قطعة جوية معادية نحو الأراضي الإسرائيلية حيث نجحت أنظمة الدفاع الجوي والطائرات الحربية في اعتراض 11 قطعة جوية مسيرة معادية بنجاح".

وشدد على أن "سلاح الجو يعمل على إحباط مخططات الإرهاب المتنوعة كجزء من مهمة الدفاع عن سماء الدولة وذلك من خلال الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الجوي ومنظومة المراقبة الجوية وسيواصل العمل من أجل حماية حدود إسرائيل على مدار الساعة".

במהלך 72 השעות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר 16 כלי טיס עוינים לעבר שטח ישראל.

מתוכם, מערכות ההגנה האווירית ומטוסי הקרב יירטו 11 כלי טיס עוינים בהצלחה>> pic.twitter.com/W7pE6y8zvM — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 14, 2024

المصدر: RT