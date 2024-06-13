سيناتور أمريكي يدعو لتجميد النزاع في أوكرانيا

دعا العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، جيمس ديفيد فانس، إلى تجميد النزاع في أوكرانيا وإبقاء الحدود كما هي الآن.

وقال السيناتور في بيان له، يوم الخميس: "ليس من مصلحتنا أن يكون لدى الروس اقتصاد عسكري لمدة خمس سنوات أخرى، لأنهم سيعززون قدراتهم العسكرية أكثر".

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وتابع: "ما يجب القيام به وما يمكن تحقيقه في ظل هذا الوضع وتحت القيادة الأمريكية... هو تجميد الحدود كما هي الآن تقريبا، وتقديم ضمانات استقلال كييف وحيادها في الوقت ذاته".

واعتبر أن "هذه هي الأمور الأساسية التي كان الروس يطالبون بها منذ البداية".

وأعرب عن قناعته بأن حياد أوكرانيا يعتبر "مبدئيا" بالنسبة لروسيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية الدعم الأمريكي الطويل الأمد لأوكرانيا في المجال الأمني.

المصدر: نوفوستي