 
مباشر

سيناتور أمريكي يدعو لتجميد النزاع في أوكرانيا

أخبار العالم

سيناتور أمريكي يدعو لتجميد النزاع في أوكرانيا
Legion-Media Annabelle Gordon / CNP / AdMedia
العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، جيمس ديفيد فانس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xqhx

دعا العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، جيمس ديفيد فانس، إلى تجميد النزاع في أوكرانيا وإبقاء الحدود كما هي الآن.

وقال السيناتور في بيان له، يوم الخميس: "ليس من مصلحتنا أن يكون لدى الروس اقتصاد عسكري لمدة خمس سنوات أخرى، لأنهم سيعززون قدراتهم العسكرية أكثر".

إقرأ المزيد
نائب أمريكي: النزاع في أوكرانيا لا يمثل تهديدا لنا ولا حاجة لإرسال جنودنا إلى هناك
نائب أمريكي: النزاع في أوكرانيا لا يمثل تهديدا لنا ولا حاجة لإرسال جنودنا إلى هناك

وتابع: "ما يجب القيام به وما يمكن تحقيقه في ظل هذا الوضع وتحت القيادة الأمريكية... هو تجميد الحدود كما هي الآن تقريبا، وتقديم ضمانات استقلال كييف وحيادها في الوقت ذاته".

واعتبر أن "هذه هي الأمور الأساسية التي كان الروس يطالبون بها منذ البداية".

وأعرب عن قناعته بأن حياد أوكرانيا يعتبر "مبدئيا" بالنسبة لروسيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية الدعم الأمريكي الطويل الأمد لأوكرانيا في المجال الأمني.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا