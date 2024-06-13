تايلاند تنضم للدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" وتسلم رسالة بهذا الشأن إلى لافروف

سلمت وزيرة الخارجية التايلاندية ماريت سانغيامفونغ رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تفيد باعتزام المملكة أن تصبح عضوا كامل العضوية في مجموعة "بريكس".

أعلنت ذلك وزارة الخارجية التايلاندية بعد مشاركة سانغيامفونغ في مؤتمر حوار "بريكس مع الدول النامية"، الذي عقد في 11 يونيو في نيجني نوفغورود خلال الرئاسة الروسية للمجموعة.

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وجاء في بيان الوزارة: "رحبت كل الدول أعضاء في بريكس بقرار تايلاند، وترى المجموعة أن تايلاند يمكن أن تسهم في نجاح "بريكس"".

وأضاف البيان: "كما سلمت وزيرة الخارجية رسالة تعبر فيها عن نية تايلاند بأن تصبح عضوا كامل العضوية في بريكس إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكونديت فالانجكون في مؤتمر صحفي في بانكوك عن نية البلاد الانضمام إلى "بريكس"، مؤكدا أن ذلك يمثل فرصة للانضمام إلى صوت الجنوب العالمي والتحول إلى وسيط في العلاقات مع الغرب لصالح السلام والاستقرار والرخاء العالمي.

وفي مطلع العام الجاري باتت "بريكس" تضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، ومن المقرر أن تستضيف مدينة قازان من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة المجموعة.

المصدر: تاس