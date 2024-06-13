الجيش الإسرائيلي: اندلاع عدة حرائق جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان، مبينا أن الصواريخ التي سقطت أدت إلى اندلاع عدة حرائق.

وقال الجيش في بيان: "متابعة للإنذارات في الشمال في الساعات الأخيرة، تم رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية نحو منطقة الجليل والجولان حيث تم اعتراض بعضها من قبل الدفاعات الجوية. كما سقطت بعض القذائف في مناطق مفتوحة وأسفرت عن اندلاع حرائق".

وأضاف: "تم أيضا رصد خمسة أهداف جوية مشبوهة منذ الساعة الثانية ظهرا واعترضت الدفاعات الجوية ثلاثة منها".

بدوره، قال المراسل العسكري للقناة 14 إنه "خلافا لما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن هناك 40 صاروخا فقط أطلقت نحو الشمال، فقد رصدت أنظمة الكشف أكثر من 100 إطلاق"، مشيرا إلى أن "حزب الله شن هجوما مشتركا استمر لمدة نصف ساعة، أطلق خلاله حوالي 150 صاروخا وطائرة بدون طيار وصواريخ مضادة للدروع".

المصدر: RT