الدفاع الروسية: المناورات النووية غير الاستراتيجية ستحدد اتجاهات التدريب المستقبلية

قال بيان لوزارة الدفاع الروسية، إن نتائج التدريبات التي تنفذها القوات النووية غير الاستراتيجية حاليا، ستحدد اتجاهات التدريب المستقبلية في مختلف أشكال الوضع العسكري السياسي.

وجاء في البيان: "قمنا مع زملائنا البيلاروسيين بإعداد وتسليم صواريخ مجهزة بمعدات خاصة وتم تعليق وسائل الإصابة النارية على الطائرات الحربية الحاملة لها. ويجري حاليا التدرب على ضمان المناوبة القتالية مع استخدام الذخيرة النووية التدريبية".

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وذكر البيان أنه استنادا إلى نتائج التدريبات، سيتم تلخيص نتائج كل موضوع تدريبي وسيتم تحديد اتجاهات التحسين اللاحقة لتدريب القوات النووية غير الاستراتيجية بهدف ضمان إنجاز المهام في إطار الخيارات مختلفة لتطور الوضع العسكري والسياسي.

يوم أمس، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية قد بدأت في روسيا.

وكان أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية قد نفذوا، في إطار المرحلة الأولى من التدريبات، مهام الحصول على تدريب على ذخيرة خاصة لنظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سرا إلى منطقة الموقع المحددة استعدادا لإطلاق الصواريخ. وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة لقوات الفضاء الروسية المشاركة في التدريبات على تجهيز وتدريب الوحدات القتالية الخاصة على أسلحة الطيران، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الجوية فرط الصوتية، والتحليق في مناطق الدوريات المحددة.

المصدر: وكالات