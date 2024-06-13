محكمة أوروبية تغرم هنغاريا 200 مليون يورو لعدم التزامها بقواعد اللجوء

أمرت محكمة العدل الأوروبية هنغاريا اليوم الخميس بسداد غرامة قدرها 200 مليون يورو، ومليون يورو إضافية عن كل يوم تأخير، لعدم امتثالها لقواعد اللجوء الخاصة بالاتحاد.

إقرأ المزيد

وكانت المحكمة قضت في ديسمبر 2020 بأن بودابست فشلت في الالتزام بسياسات التكتل بشأن منح الحماية الدولية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت في حكمها: "ترى المحكمة أن هنغاريا لم تتخذ الإجراءات اللازمة للامتثال لقرار 2020. وهذا الفشل، الذي يتمثل في تجنب متعمد لتطبيق سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي ككل، يشكل انتهاكا غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي."

ووصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قرار محكمة العدل الأوروبية بأنه "شائن وغير مقبول"، وكتب عبر منصة "إكس" أنه "يبدو أن المهاجرين غير الشرعيين أكثر أهمية بالنسبة للبيروقراطيين في بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين".

وفي أبريل الماضي، أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده لن تسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين رغم الاتفاقية الجديدة حول الهجرة للاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "هذه الاتفاقية تعطي الضوء الأخضر لعشرات ومئات الآلاف من المهاجرين لغزو الدول الأوروبية".

المصدر: "أسوشيتد برس" + "نوفوستي"