الجفاف يقتل آلاف الأسماك بالمكسيك (صور)

نفقت آلاف الأسماك عندما جفت بحيرة في شمال المكسيك جزئيا وسط موجة جفاف شديدة تجتاح البلاد.

وقالت السلطات المحلية إن مستوى المياه في بحيرة بوستيلوس كان أقل من 50 في المائة من المستوى الطبيعي، مما يعني أن الملوثات كانت أكثر تركيزا وخطورة على أنواع الأسماك والحيوانات البحرية التي تعيش فيها.

وذكرت رئيسة دائرة البيئة في كواوتيموك إيرما دي لا بينيا ميراز، في تصريح صحافي أنه "مع انخفاض نسبة المياه، تصبح الملوثات مركزة بصورة أكبر، وتؤثر على الأنواع التي تعيش في البحيرة".

AFP

وبدأت الأسماك النافقة تتراكم في الوحل المتشقق في قاع البحيرة منذ أسبوع، وانتشرت الرائحة الكريهة في المنطقة، بينما قام العمال بتنظيف البقايا المتحللة وسط مخاوف من انتشار الأمراض.

وتواجه المكسيك درجات حرارة مرتفعة، حيث حطمت عشرات المدن، بما في ذلك العاصمة مكسيكو، الأرقام القياسية بارتفاع درجات الحرارة.

AFP

وكشفت السلطات الصحية أن 125 شخصا لقوا حتفهم في الموسم الحار الحالي الذي بدأ في منتصف مارس.

وفي 31 مايو، طال جفاف معتدل أو شديد أو استثنائي 89.58% من الأراضي المكسيكية (حوالى مليوني كيلومتر مربع)، بحسب خريطة وفرتها اللجنة الوطنية للمياه.

AFP

المصدر: "أ ف ب"