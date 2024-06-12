ستولتنبرغ يؤيد موافقة ألمانيا على استخدام أسلحتها ضد أهداف في روسيا

أيد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قرار الحكومة الألمانية السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة، التي زودتها بها برلين، ضد أهداف عسكرية في روسيا.

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وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة DPA على هامش اجتماع لدول شرق "الناتو" في العاصمة اللاتفية ريغا، إن أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن النفس، ولديها الآن المزيد من الخيارات للدفاع عن نفسها ضد المهاجمين، موضحا أن هذا يشمل الحق في مهاجمة مشروعة لأهداف عسكرية داخل روسيا.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت أوكرانيا قد استخدمت بالفعل أسلحة غربية لهذا الغرض، قال ستولتنبرغ إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل عملياتية، موضحا في المقابل أنه يدعم بوجه عام تخفيف القيود، لأن ذلك سهّل على أوكرانيا حماية الحق في الدفاع عن النفس.

وأكدت السلطات الألمانية في 31 مايور الماضي سماحها باستخدام الأسلحة الألمانية ضد أهداف روسية بالقرب من مقاطعة خاركوف الأوكرانية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، فولفغانغ بيونخر، إن برلين لا تعتقد أن هذا الموقف يجعلها مشاركا في النزاع الأوكراني.

من جهته أكد البنتاغون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نسقت احتمال توجيه ضربات عسكرية إلى الأراضي الروسية باستخدام أسلحة أمريكية.

وردا على ذلك كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في صفحته على "تلغرام" في 31 مايو الماضي أن موسكو تنطلق من أن الأنظمة الصاروخية بعيدة المدى في أوكرانيا يديرها العسكريون من حلف "الناتو"، واصفا ذلك بأنه "مشاركة في الحرب" ضد روسيا.

المصدر: DPA