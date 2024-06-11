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أوكرانيا.. دوي صافرات الإنذار في 3 مقاطعات

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أوكرانيا.. دوي صافرات الإنذار في 3 مقاطعات
Gettyimages.ru
صافرة إنذار - صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية ليل الثلاثاء على الأربعاء دوي صافرات الإنذار في 3 مقاطعات أوكرانية، معلنة عن حالة تأهب إزاء غارات جوية.

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وتم إعلان حالة تأهب في مقاطعات  خاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف في أوكرانيا.

وبحسب الخريطة الإلكترونية انطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في المقاطعات الثلاث في الفترة الممتدة من الساعة 22:28 حتى 00:25.

وأشارت الخريطة أيضا إلى دوي صافرات الإنذار في الأجزاء الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجية وجمهورية دونيتشسك الشعبية.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أولى هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، الصناعة الدفاعية ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، يجري تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية على المقاطعات الأوكرانية كل يوم تقريبا.

المصدر: نوفوستي 

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