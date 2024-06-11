ريابكوف: تصرفات واشنطن تدفعنا لجعل العقيدة النووية الروسية متفقة مع المتطلبات الحديثة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها تثير مسألة جعل العقيدة النووية متوافقة مع المتطلبات الحالية.

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وردا على سؤال صحفي عن النقاط التي قد تشملها التغييرات المحتملة في مجال الردع النووي، قال ريابكوف على هامش اجتماع وزراء خارجية بلدان مجموعة "بريكس"، المنعقد في مدينة نيجني نوفغورود الواقعة وسط روسيا: "لا يمكنني إلا القول إن الوضع يزداد تدهورا، وإن التحديات المتضاعفة نتيجة الإجراءات التصعيدية غير المقبولة التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف "الناتو"، تطرح أمامنا بلا شك مسألة كاملة حول كيفية جعل الوثائق الأساسية في مجال الردع النووي متوافقة مع المتطلبات الحالية".

وأضاف: "وفقا لممارستنا نحن لا نكشف أنواع التغييرات التي يمكن إجراؤها" قبل اتخاذ القرارات المناسبة".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 8 يونيو الجاري أن روسيا سترد على تصريحات البيت الأبيض حول زيادة الترسانة النووية وفق عقيدتها النووية.

المصدر: تاس