رئيس زيمبابوي: اقترحت على بوتين العديد من مجالات التعاون بين بلدينا

قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا إنه وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح العديد من مجالات التعاون بين البلدين.

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وأضاف في حديث لوكالة "تاس" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: "التقينا مع الرئيس الروسي على انفراد، وبالطبع ناقشنا العلاقات بين موسكو وهراري. قلت للرئيس الروسي إن هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون فيها، خاصة في زيمبابوي".

وذكر أن بلاده تحتاج إلى مزيد من المعدات الزراعية لتطوير زراعتها، مشيرا إلى أنه "توجد لدى روسيا القدرات لدعمنا في هذا المجال".

وأردف: "تعد حالات الجفاف شائعة في منطقتنا. وعلينا بناء المزيد من السدود لدينا، بغض النظر عن حالات الجفاف، الوصول إلى موارد الري الكافية لتزويد أنفسنا بالأغذية المنتجة محليا. وللقيام بذلك، نحتاج أيضا إلى الأسمدة".

وعبر منانغاغوا عن شكره لروسيا لتزويدها بالأسمدة، مؤكدا أنه بفضلها سيكون هناك حصاد لا يصدق في عام 2024 في زيمبابوي.

وتابع: "لكنا نحتاج إلى المزيد من الإمدادات، وتقدم روسيا لنا أسعارا منخفضة وأساليب الدفع المريحة وهي أفضل مما هو في أي منطقة أخرى... لذلك نحن راضون عن الاتفاقيات والفرص القائمة".

وأفادت وسائل الإعلام الروسية في مارس الماضي بإيصال حزمة إنسانية من الأسمدة الروسية بوزن 23 ألف طن إلى زيمبابوي.

المصدر: تاس