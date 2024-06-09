البطريرك كيريل: روسيا تعيق انتشار الإلحاد في العالم

صرح بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل بأن روسيا تعيق انتشار الإلحاد بالعالم، مؤكدا أن الروس جمعوا بين الإيمان والمعرفة العلمية والثقافة الحديثة، مما قد يؤثر على حياة البشرية.

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وقال البطريرك كيريل بعد صلاة الأحد في كاتدرائية المسيح المخلص في مدينة كالينينغراد غرب روسيا: "تلعب روسيا دورا تاريخيا وتعرقل إلى حد كبير انتشار الكفر وإنكار الله والكنيسة على نطاق الحضارة الإنسانية".

وأضاف: "إذا أصبحت الكنائس في مكان ما فارغة لأن الناس يتركونها، فإن كنائسنا تصبح مزدحمة، لأن الناس المعاصرين المقيمين في روسيا قد اتحدوا في عقولهم وقلوبهم وإيمانهم بالله والمعرفة العلمية والثقافة الحديثة. وتحمل هذه التوليفة أهمية تاريخية وتشكل إنجازا حضاريا حقيقيا لروسيا، يمكن أن يؤثر على حياة البشرية كلها".

المصدر: نوفوستي