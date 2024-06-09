وسائل إعلام أوكرانية: وقوع انفجارات في أوديسا

أفادت قناة "تي أس أن" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا بأوكرانيا صباح اليوم الأحد وسط إنذار جوي.

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وكتبت في صفحتها على "تلغرام": "مقاطعة أوديسا... وقوع انفجارات".

وفي وقت سابق تم إعلان حالة التأهب الجوي في أراضي المقاطعة كلها.

وقالت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق من هذا اليوم، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 119 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وردا على هجمات القوات الأوكرانية على أهداف مدنية تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والجيش ومراكز الإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي