 
مباشر

بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في جنيف تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpbb

أفادت مراسلة RT اليوم السبت بانطلاق مظاهرات حاشدة في جنيف بدعوة من عدد من المنظمات المحلية الداعية لمقاطعة إسرائيل ووقف إطلاق النار والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

إقرأ المزيد
فلسطين تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تداعيات مجزرة مخيم النصيرات
فلسطين تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تداعيات مجزرة مخيم النصيرات

ووفقا لمراسلتنا، اتهم المتظاهرون سويسرا بالتواطؤ مع إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وطالبوا بوقف التعاون العسكري والأكاديمي مع تل أبيب.

وتأتي هذه المظاهرات بعد ساعات قليلة من إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم ارتفاع عدد ضحايا "المجزرة الإسرائيلية" في مخيم النصيرات إلى 210 قتلى وأكثر من 400 مصاب، وذلك خلال عملية إلاطق سراح 4 رهائن إسرائيليين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ شن حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" في بيان عبر قناتها في "تلغرام" "أن الجيش الإسرائيلي الإرهابي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء تركزت في مخيم النصيرات".

وشددت على أن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من تخليص عدد من أسراه بعد أكثر من 8 أشهر من العدوان لن يغير فشله الاستراتيجي، وأن مقاومتنا الباسلة لا تزال تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى وهي قادرة على زيادة غلتها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي