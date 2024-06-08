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نتنياهو تعليقا على استعادة 4 أسرى من غزة بعد "مجزرة": سنعيدهم بهذه الطريقة أو بأي طريقة أخرى

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نتنياهو تعليقا على استعادة 4 أسرى من غزة بعد
AFP
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على استعادة 4 أسرى في غزة بعد "مجزرة كبيرة" في النصيرات، أن إسرائيل ستعمل على عودة جميع الأسرى "بهذه الطريقة أو بأي طريقة أخرى".

وقال نتنياهو في تصريح مقتضب "نعمل على إعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم.. عملية تحرير المختطفين الأربعة (في النصيرات) ستسجل في كتب التاريخ".

وأكد نتنياهو أن استعادة الأسرى اليوم "لم تكن دون ثمن"، في إشارة منه لمقتل وإصابة جنود خلال العملية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "الفاصل بين النجاح والفشل كان شعرة وعرفت ذلك ولكني وافقت على العملية لأني اثق بالجيش"

وتابع "حماس ترتكب جرائم حرب في كل يوم ولكن جنودنا يعملون لتحقيق النصر على هؤلاء الإرهابيين"، بحسب تعبيره.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن استعادة 4 أسرى إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ شن حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وأسفرت العملية الإسرائيلية في مخيم اللاجئين بالنصيرات عن مقتل 210 أشخاص وإصابة أكثر من 400 آخرين من المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت حركة "حماس" استعادة إسرائيل 4 من أسراها في غزة، وقالت إن المقاومة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر في حوزتها من الأسرى الإسرائيليين وهي قادرة على زيادة غلتها منهم.

المصدر: RT

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