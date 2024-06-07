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الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخا أوكرانيا من طراز "نبتون" فوق مقاطعة بيلغورود

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الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخا أوكرانيا من طراز
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخ موجه من طراز "نبتون أم دي" أطلق من أراضي أوكرانيا على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة: "تم في الساعة 10:00 تقريبا من 7 يونيو الجاري إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام صاروخ موجه من طراز "نبتون أم دي" على أهداف تقع في الأراضي الروسية. وقامت الدفاعات الجوية المناوبة بالقضاء على الصاروخ الموجه فوق مقاطعة بيلغورود".

وأمس الخميس قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية قامت بإسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعة بيلغورود بالإضافة إلى إسقاط صاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" فوق مقاطعة روستوف.

المصدر: نوفوستي

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