لأجل قضية عملت عليها أمل.. جورج كلوني ينتقد بايدن

اتصل الممثل الأمريكي جورج كلوني بأحد كبار مساعدي الرئيس جو بايدن معربا عن رفضه لانتقادات الرئيس لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين وهي قضية عملت عليها زوجته أمل.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن كلوني اتصل الشهر الماضي بستيف ريكيتي، مستشار بايدن، للتعبير عن قلقه بشأن تنديد بايدن بمذكرات الاعتقال التي طالب بها ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووصفه مذكرات الاعتقال بأنها "شائنة".

وقالت مصادر للصحيفة إن الممثل الحائز على جائزة "أوسكار" كان منزعجا أيضا من انفتاح الإدارة لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لأن زوجته قد تخضع للعقوبات.

وجاءت مكالمة كلوني قبل أسابيع فقط من ظهوره في حفل لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخاب بايدن في 15 يونيو في لوس أنجلوس. وانتشرت مخاوفه في الأوساط المحيطة ببايدن، مما ترك بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من انسحاب الممثل البارز من المشاركة في حملة جمع التبرعات الكبيرة، والتي ستضم أيضا الرئيس الأسبق باراك أوباما، ومضيف البرامج التلفزيونية جيمي كيميل، والممثلة جوليا روبرتس.

يذكر أن كلوني دعم منذ فترة طويلة المرشحين الديمقراطيين وقضاياهم. وفي عام 2020، تبرع بأكثر من 500 ألف دولار لجهود حملة بايدن وشارك في استضافة حملة جمع تبرعات افتراضية له جمعت 7 ملايين دولار.

المصدر: "واشنطن بوست"