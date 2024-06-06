قبل نهاية العام .. روسيا تسير رحلات جوية مباشرة إلى السعودية

صرح نائب وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي دميتري فخروكوف بأن روسيا أحرزت تقدما في مسألة الرحلات الجوية المباشرة مع المملكة العربية السعودية وتتوقع إطلاقها في عام 2024.

وقال فخروكوف للصحافيين على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، مجيبا عن سؤال يتعلق بهذا الموضوع: أحرزنا تقدما كبيرا في المسار السعودي، وعما قريب سوف نتفق على تسيير رحلات جوية مباشرة متبادلة، ونعول على انجاز ذلك في هذا العام".

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من جهتها قالت مديرة مركز تطوير السياحة الدولية في مركز تنمية السياحة الدولية، يوليا ماكسوتوفا (مقصودوفا) في وقت سابق أن التدفق السياحي المتبادل بين المملكة العربية السعودية وروسيا يمكن أن يزيد بنسبة 60٪، كنتيجة لتطوير الرحلات الجوية المباشرة وتبسيط نظام التأشيرات.

وتشهد مدينة سانت بطرسبرغ الروسية انعقاد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

المصدر: ريا نوفوستي