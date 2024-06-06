مصدر: القاهرة تلقت إشارات إيجابية من "حماس" والرد على مقترح الهدنة سيكون خلال أيام

أعلن مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الخميس أن القاهرة أجرت لقاءات واتصالات مكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وتلقت إشارات إيجابية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة "حماس" تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار، موضحا أن الحركة ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة.

وأشار المصدر إلى أن "قيادات حماس أبلغتنا بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة"، مضيفا أن "التحركات المصرية المكثفة وزيارات وفود الفصائل الفلسطينية تأتي لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة".

وأكد المصدر أن هناك دعوة مصرية لقيادات "حماس" لزيارة القاهرة ومناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في بيان أمس الأربعاء، أن حركته والفصائل الفلسطينية "ستتعامل بجدية وإيجابية" مع أي اتفاق يقوم على أساس وقف الحرب، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

كما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن أمينها العام زياد النخالة أجرى محادثات مع مسؤولين مصريين، بشأن جهود الوسطاء لوقف "العدوان" على قطاع غزة وذلك خلال زيارة للقاهرة بدأها الثلاثاء.

وعقب حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الماضي عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع، دعت قطر ومصر والولايات المتحدة، في اليوم التالي، كلًّا من "حماس" وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي أعلنها بايدن.

ولم تعلن إسرائيل موقفا نهائيا مما أعلنه بايدن لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصف العرض بأنه "غير دقيق"، وقال إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 119 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

المصدر: RT + وكالات