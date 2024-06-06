توسك يعارض اعتقال جنود بولنديين أطلقوا النار على مهاجرين غير شرعيين

عارض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اعتقال الجنود الذين أطلقوا النار على مهاجرين غير شرعيين على حدود بولندا مع بيلاروس.

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وفي تعليقه على فضيحة نشر لقطات لاعتقال الجنود البولنديين بسبب إطلاقهم النار على المهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني، كتب توسك في صفحته على منصة "إكس": "تلقيت تقريرا من وزير الدفاع. يثير سلوك النيابة العامة والشرطة العسكرية تجاه جنودنا قلقا وغضبا مبررا لدى الناس".

وأضاف: "أتوقع استنتاجات وقرارات تنظيمية وقانونية سريعة".

وفي وقت سابق نشر موقع Onet مقالا بعنوان "جنود بولنديون مكبلون بالأصفاد على الحدود البيلاروسية. والجيش غاضب". ودار الحديث فيه عن الأحداث التي وقعت في نهاية مارس الماضي لكنها أصبحت معروفة الآن فقط.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع البولندية أن عددا من العسكريين يواجهون تهما بخلق خطر على حياة وصحة الناس وتجاوز صلاحياتهم. ويواجهون عقوبة بالسجن قد تصل إلى 3 سنوات.

المصدر: نوفوستي