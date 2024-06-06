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أربعة قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطارين في التشيك (فيديوهات + صور)

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أربعة قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطارين في التشيك (فيديوهات + صور)
Legion-Media
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لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في اصطدام بين قطار سريع وآخر للشحن في مدينة باردوبيتسه التشيكية ليل الأربعاء، وفق جهاز طوارئ محلي.

وقالت المتحدثة باسم جهاز الطوارئ المحلي ألينا كيسيالا في تصريح للتلفزيون الرسمي التشيكي إن "أربعة ركاب قضوا متأثرين بإصاباتهم".

أربعة قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطارين في التشيك (فيديوهات + صور)

وكان مارتن كافكا المتحدث باسم "سبرافا زيليزنيك" الشركة المشغلة للسكك الحديد قد أفاد بمصرع شخصين، لافتا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

أربعة قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطارين في التشيك (فيديوهات + صور)

أربعة قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطارين في التشيك (فيديوهات + صور)

وأوردت قناة "سي تي 24" الإخبارية أن الحادث وقع قبيل الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش قرب محطة القطارات في باردوبيتسه الواقعة على بعد نحو مئة كلم إلى الشرق من العاصمة براغ.

أربعة قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطارين في التشيك (فيديوهات + صور)
أربعة قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطارين في التشيك (فيديوهات + صور)

وقال كافكا إن القطار السريع كان يقل نحو مئتي راكب وكان متجها من براغ إلى مدينة كوشيتسه في شرق سلوفاكيا.

المصدر: RT + "أ ف ب"

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