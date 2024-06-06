أربعة قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطارين في التشيك (فيديوهات + صور)

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في اصطدام بين قطار سريع وآخر للشحن في مدينة باردوبيتسه التشيكية ليل الأربعاء، وفق جهاز طوارئ محلي.

وقالت المتحدثة باسم جهاز الطوارئ المحلي ألينا كيسيالا في تصريح للتلفزيون الرسمي التشيكي إن "أربعة ركاب قضوا متأثرين بإصاباتهم".

V Pardubicích došlo ke srážce osobního a nákladního vlaku. Na místě aktuálně probíhá zásah všech složek IZS, byl vyhlášen traumaplán, na místě je velké množství zraněných, nemůžeme vyloučit ani mrtvé. #policiepakpic.twitter.com/P4EHlAAYQD — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

وكان مارتن كافكا المتحدث باسم "سبرافا زيليزنيك" الشركة المشغلة للسكك الحديد قد أفاد بمصرع شخصين، لافتا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

Na místě stále probíhají vyprošťovací a záchranné práce. Policisté začali s evakuací cestujících z vlaku. #policiepakpic.twitter.com/YOVvJry3wm — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

وأوردت قناة "سي تي 24" الإخبارية أن الحادث وقع قبيل الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش قرب محطة القطارات في باردوبيتسه الواقعة على بعد نحو مئة كلم إلى الشرق من العاصمة براغ.

وقال كافكا إن القطار السريع كان يقل نحو مئتي راكب وكان متجها من براغ إلى مدينة كوشيتسه في شرق سلوفاكيا.

المصدر: RT + "أ ف ب"