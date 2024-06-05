بوتين: لا أحد في الغرب يريد أن يتذكر كيف بدأت الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا أحد في الغرب يريد أن يتذكر أن الحرب في أوكرانيا بدأت بانقلاب، وروسيا لا تتحمل مسؤولية حدوثه.

وأجرى الرئيس بوتين يوم الأربعاء على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية الكبرى، بمشاركة ممثلين للدول غير الصديقة.

وقال بوتين خلال اللقاء مع ممثلي وسائل الإعلام: "يعتقد الجميع أن روسيا هي التي بدأت الحرب في أوكرانيا. لكن لا أحد ـــ أريد التأكيد على ذلك ــــ لا أحد في الغرب، ولا في أوروبا، يريد أن يتذكر كيف وقعت المأساة، التي بدأت بحدوث انقلاب في أوكرانيا.. انقلاب غير دستوري .. هذه كانت بداية الحرب.. "هل روسيا هي المسؤولة عن هذا الانقلاب؟!"..

ويعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

المصدر: نوفوستي