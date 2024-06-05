اعتقال وزير جنوب إفريقي بتهمة الرشوة وسط محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم

اعتقل وزير جنوب إفريقي وعضو بارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومثل أمام المحكمة يوم الأربعاء بتهمة الرشوة فيما يعقد الحزب محادثات لتشكيل الحكومة بعد تراجع نتائج الانتخابات

أفادت شرطة جنوب إفريقيا بأن وزير الرياضة والفنون والثقافة زيزي كودوا وجهت إليه تهمة تلقي رشى بلغت نحو 90 ألف دولار، وقد مثل الوزير أمام القضاء في جوهانسبورغ مع مشتبه به آخر في القضية. وقال كودوا إنه ينوي الإقرار بأنه غير مذنب في الاتهامات.

وفقا لبيان: استقال كودوا من منصبه الوزاري، بعد مثوله أمام المحكمة، لكنه مصمم على إنكار الاتهامات.

زيزي كودوا (54 عاما) عضو في لجنة العمل الوطنية الداخلية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي.

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ويناقش الحزب كيف سيتمكن من تشكيل حكومة بعد خسارة الأغلبية في انتخابات الأسبوع الماضي.

لم يشر الحزب لإمكانية إبرام اتفاق مع أحزاب أخرى للمشاركة في الحكومة، لكنه أعلن عن لقاءات مع مسؤولين من خمسة أحزاب أخرى على الأقل والمحادثات ما زالت جارية.

توجه إلى كودوا تهمة تلقي رشى في عام 2021 عندما كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم ولاحقا نائب وزير أمن الدولة.

تزعم الشرطة أن كودوا استخدم بعضا من مال الرشى لشراء سيارة "فارهة."

يعد فساد الحكومة أحد أبرز القضايا التي دفعت أغلبية سكان جنوب إفريقيا للتراجع عن دعم الحزب الحاكم في الانتخابات. وحصل الحزب على 40 بالمائة من الأصوات ليخسر أغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ 30 عاما وهو يحتاج الآن لتشكيل ائتلاف حاكم أو الاتفاق مع أحزاب أخرى.

المصدر: AP