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مجهولون يسرقون الأعلام الفرنسية في بريتاني قبل زيارة ماكرون

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مجهولون يسرقون الأعلام الفرنسية في بريتاني قبل زيارة ماكرون
OUEST-FRANCE
صورة أرشيفية
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سرق مجهولون الأعلام الفرنسية ورسموا شعارات مناهضة لفرنسا في الأماكن العامة ببلدة بلومليك بمنطقة بريتاني الفرنسية قبل زيارة ماكرون لفعالية بمناسبة الذكرى الـ80 لعملية أوفرلورد.

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أفادت بذلك صحيفة "ويست فرانس" نقلا عن سلطات البلدية. وتابعت الصحيفة أن "جميع الأعلام التي أقيمت في بلومليك في ذكرى هبوط الحلفاء سرقت ليلة 3-4 يونيو قبل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبدأت قوات الدرك في التحقيق".

وعملية "أوفرلورد" Operation Overlord هو الاسم الكودي لعملية غزو الحلفاء لشمال غرب أوروبا في الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت العملية بغزو نورماندي في 6 يونيو 1944 في أكبر عملية إنزال في التاريخ، حيث عبر القناة الإنجليزية ما يقرب من 160 ألف مقاتل، وبنهاية أغسطس كان عددهم قد بلغ 3 ملايين.

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