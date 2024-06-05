سائقو شاحنات بولنديون يغلقون نقطة التفتيش الثانية على الحدود مع أوكرانيا (فيديو)

أغلق سائقو شاحنات بولنديون نقطة التفتيش الثانية في ميديكا-شيغيني على الحدود مع أوكرانيا، بحسب ما نقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية.

وكتبت الصحيفة: "تم إغلاق حاجز ميديكا-شيجيني، لا يسمح للشاحنات بالدخول من أوكرانيا على الإطلاق".

وكان المزارعون البولنديون قد بدأوا احتجاجا على مستوى البلاد في 9 فبراير الجاري، حيث يحتجون بإغلاق الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، مطالبين بوقف استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وقد تعقدت العلاقات البولندية الأوكرانية بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، حيث قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير لمراقبة الصادرات.

المصدر: سترانا